تعميم لمحافظ النبطية الى الوافدين الى القرى والبلدات بابلاغ البلديات والمخاتير

وجه محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​ تعميما الى قائمقاميات وبلديات واتحادات بلديات ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات في ​محافظة النبطية​، جاء فيه:



- على الوافدين الى البلدة من العاصمة او غيرها للاقامة فيها، إبلاغ ​البلدية​ فورا عن تاريخ قدومهم إليها مع ارقام هواتفهم، وبالتالي على البلدية إبلاغ طبابة ​القضاء​ هذه المعلومات ليتسنى لها المتابعة.

- عند الاقامة في البلدة، على الوافدين الالتزام ب​الحجر المنزلي​ لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ قدومهم وعدم القيام بأي نشاطات اجتماعية.

- وعلى الذين يعملون خارج البلدة ( ​بيروت​ على سبيل المثال) اختيار مكان اقامة ثابت وعدم التنقل بين مركز العمل والبلدة.

اضاف قائلا "جهودكم المباركة ستثمر صحة وأمانا".

