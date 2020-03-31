وجه محافظ النبطية القاضي محمود المولى تعميما الى قائمقاميات وبلديات واتحادات بلديات ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات في محافظة النبطية، جاء فيه:
- على الوافدين الى البلدة من العاصمة او غيرها للاقامة فيها، إبلاغ البلدية فورا عن تاريخ قدومهم إليها مع ارقام هواتفهم، وبالتالي على البلدية إبلاغ طبابة القضاء هذه المعلومات ليتسنى لها المتابعة.
- عند الاقامة في البلدة، على الوافدين الالتزام بالحجر المنزلي لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ قدومهم وعدم القيام بأي نشاطات اجتماعية.
- وعلى الذين يعملون خارج البلدة ( بيروت على سبيل المثال) اختيار مكان اقامة ثابت وعدم التنقل بين مركز العمل والبلدة.
اضاف قائلا "جهودكم المباركة ستثمر صحة وأمانا".
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لمحافظ النبطية الى الوافدين الى القرى والبلدات بابلاغ البلديات والمخاتير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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