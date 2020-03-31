اتفاق بين بلديتي صيدا وحارتها لتقاسم الاعباء المادية

أعلنت ​بلدية صيدا​ في بيان، انه بعد لقاء جمع رئيسها المهندس ​محمد السعودي​ وأحمد الجبيلي ممثل رئيس ​بلدية حارة صيدا​ ​سميح الزين​، تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة تقاسم الاعباء المادية واللوجستية بين البلديتين خصوصا لناحية تبني بلدية صيدا تأمين حصص تموينية لمواطني المدينة القاطنين في بلدة الحارة، على ان يعمد هؤلاء الى التواصل مع مخاتير محلتهم لتأمين الحصص التموينية.

وأشار البيان الى ان اللقاء شدد على "استمرار التعاون والتكامل بين بلدية صيدا الام وبلدية حارة صيدا، وشكر الجبيلي باسم ​البلدية​ السعودي لتعاونه المستمر من أجل صيدا والجوار وقال:"لطالما وقف مع المصلحة العامة للمدينة والجوار".