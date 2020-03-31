مجلس الوزراء في السرايا للبحث في اقتراحات العودة للموجودين خارج لبنان

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ عند الثانية من بعد ظهر اليوم، جلسة مجلس الوزراء في ​السرايا الحكومية​، ويبحث المجلس في المستجدات الناتجة عن اعلان التعبئة العامة، والأوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان في ظل ازمة ​الكورونا​، وكلفة الكشف وعلاج المصابين بالفيروس.

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