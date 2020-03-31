انتشار لقوى الامن في طرابلس امام ماكينات ATM ودوريات راجلة

نفذت عناصر قوى الامن الداخلي التابعة لسرية طرابلس انتشارا أمام ماكينات سحب النقود "atm" التابعة للمصارف، ومنعت المواطنين من التجمهر أمامها، وطلبت منهم الحفاظ على مسافة آمنة بينهم ووضع الكمامات، وذلك لتفادي انتشار عدوى فيروس الكورونا .
كما اقامت الحواجز في ساحات المدينة وشوارعها، وتشددت في التعامل مع سيارات الأجرة، كما سيرت دوريات راجلة وأجبرت كل من يشملهم قرار التعبئة العامة بإقفال محالهم.
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