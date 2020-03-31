انتشار لقوى الامن في طرابلس امام ماكينات ATM ودوريات راجلة

نفذت عناصر ​قوى الامن الداخلي​ التابعة لسرية ​طرابلس​ انتشارا أمام ماكينات سحب النقود "atm" التابعة للمصارف، ومنعت المواطنين من التجمهر أمامها، وطلبت منهم الحفاظ على مسافة آمنة بينهم ووضع الكمامات، وذلك لتفادي انتشار عدوى فيروس الكورونا .

كما اقامت الحواجز في ساحات المدينة وشوارعها، وتشددت في التعامل مع سيارات الأجرة، كما سيرت دوريات راجلة وأجبرت كل من يشملهم قرار التعبئة العامة بإقفال محالهم.