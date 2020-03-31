قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان

نعت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان، الّذي توفي بتاريخ 26 آذار 2020.
وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1/1/ 1926 شحيم - الشوف.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 9/ 10/ 1948، من ثمّ تدرّج في الترقية حتّى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1/ 1978.
- حائز أوسمة عدّة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.
- تابع دورات دراسيّة عدّة في الداخل وفي الخارج.
- متأهل وله /4/ أولاد".
وذكرت القيادة أنّ "المأتم قد أُقيم بتاريخ 27 آذار 2020، وأنّ التعازي تُقبل على رقمي الهاتف الخاصين بابن الفقيد العميد الركن المتقاعد مصطفى حمدان، وصهر الفقيد (زوج أبنته)، العميد الركن المتقاعد خضر الطويل".
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