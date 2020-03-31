قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان

نعت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان، الّذي توفي بتاريخ 26 آذار 2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1/1/ 1926 شحيم - ​الشوف​.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 9/ 10/ 1948، من ثمّ تدرّج في الترقية حتّى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1/ 1978.

- حائز أوسمة عدّة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.

- تابع دورات دراسيّة عدّة في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله /4/ أولاد".

وذكرت القيادة أنّ "المأتم قد أُقيم بتاريخ 27 آذار 2020، وأنّ التعازي تُقبل على رقمي الهاتف الخاصين بابن الفقيد العميد الركن المتقاعد ​مصطفى حمدان​، وصهر الفقيد (زوج أبنته)، العميد الركن المتقاعد خضر الطويل".