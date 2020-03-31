السعودي للنشرة: لا إصابات بكورونا في صيدا وأطلقنا صندوق التكافل الاجتماعي

أكّد رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ أنّ "المدينة لم تسجّل حتّى الآن أي اصابة بفيروس "كورونا"، وأنّ الحالتين المشتبه بهما جاءت نتيجتهما سلبّية"، داعيًا أبناء المدينة إلى "الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ الطوعي، والتعاون والتكاتف من أجل تمرير المرحلة على خير وسلام".

ولفت في حديث إلى "​الخليج 365​"، إلى "أنّنا قد أطلقنا اليوم "صندوق التكافل الاجتماعي"، بالتعاون مع "تجمع ​المؤسسات الأهلية​"، معربًا عن أمله أن "يساعد في سدّ المزيد من الحاجة، في ظلّ الحجر المنزلي والضائقة الاقتصاديّة الخانقة"، متوقّعًا أن "يتمّ إنجاز المعاملة والموافقة على آليّة صرف المساعدة الماليّة البالغة مليار ليرة لبنانية من قبل ​ديوان المحاسبة​ في غضون 48 ساعة، على أن يبدأ التوزيع مطلع الأسبوع المقبل".

وشدّد السعودي على أنّ "المطلوب في هذه المرحلة التكاتف والتعاون والتعاضد، وليس إثارة ضجّة في غير محلّها. لقد تعاون ديوان المحاسبة معنا، والمعاملة تجاوزت الروتين الإداري نظرًا للحاجة الملحّة"، موضحًا أنّ "الخرق الّذي حصل بالأمس مردّه إلى التهافت على ​المصارف​ والصرّاف الآلي لسحب الأموال مع بداية الشهر"، مشيرًا إلى "أنّنا أرسلنا اليوم شرطة البلدية من أجل تنظيم العمليّة ومنع الازدحام وتلافي التجمعات، وكلّنا ثقة بمسؤوليّة أبناء المدينة ووعيهم لعدم تكرار الأمر".