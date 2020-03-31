رأى الوزير السابق ريشارد قيومجيان، أنّ "ممارسات الحكومة مخيّبة للآمال، وتؤكّد أنّها حكومة غير مستقلّين وغير اختصاصيّين"، مشددّدًا على أنّ "الإنشغال بـ"كورونا" لا يعني قبول ممارساتها الخاطئة".
وجدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، المطالبة بـ"خطّة واضحة للإنقاذ المالي- الاقتصادي، تعيينات وفق آليّة واضحة بمعيار الكفاءة لا المحسوبيّة والمحاصصة، وشبكة أمان اجتماعي مستدامة".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان طالب بخطة واضحة للإنقاذ المالي: ممارسات الحكومة مخيبة للآمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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