قيومجيان طالب بخطة واضحة للإنقاذ المالي: ممارسات الحكومة مخيبة للآمال

رأى الوزير السابق ​ريشارد قيومجيان​، أنّ "ممارسات ​الحكومة​ مخيّبة للآمال، وتؤكّد أنّها حكومة غير مستقلّين وغير اختصاصيّين"، مشددّدًا على أنّ "الإنشغال بـ"كورونا" لا يعني قبول ممارساتها الخاطئة".

وجدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، المطالبة بـ"خطّة واضحة للإنقاذ المالي- الاقتصادي، تعيينات وفق آليّة واضحة بمعيار الكفاءة لا المحسوبيّة و​المحاصصة​، وشبكة أمان اجتماعي مستدامة".