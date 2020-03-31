سفير السعودية باليمن: الرياض تُجري محادثات يومية مع الحوثيين

نقلت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية عن السفير السعودي لدى ​اليمن​ ​محمد آل جابر​ قوله إن بلاده تجري محادثات يومية مع ​الحوثيين​ في اليمن، ودعت ​ممثلين​ عنهم وعن ​الحكومة​ الشرعية إلى محادثات سلام على أراضيها.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن "اقتراح إجراء محادثات لإنهاء الحرب في اليمن ما زال مطروحا، على الرغم من تصاعد ​العنف​ في مطلع الأسبوع، غير أن الحوثيين لم يستجيبوا بعد للعرض".

وقال آل جابر إن المسؤولين السعوديين تحدثوا مع نظرائهم الحوثيين أمس الاثنين، للتأكيد على أن ضربات التحالف على ​صنعاء​ كانت ردا على الهجمات الصاروخية يوم السبت، وليس المقصود بها تصعيد النزاع.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول السعودي قوله إن مسؤولي التحالف يتواصلون هاتفيا بشكل يومي، منذ العام الماضي، مع الحوثيين، وقال إن ​الاتصالات​ اليومية بدأت في أعقاب هجوم الحوثيين على منشآت ​أرامكو​ النفطية.