إسبانيا تسجل أعلى عدد وفيات يومية بكورونا على أراضيها خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إنه تم تسجيل 849 حالة وفاة الليلة الماضية، وهو أعلى عدد للوفيات يسجل في 24 ساعة منذ ظهور الوباء في البلاد.
وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 بعد أن كان أمس الاثنين 7340، في حين ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 94417 بعد أن كان 85195 حالة.
وتعتبر اسبانيا ثاني دولة أكثر تضرراً بالمرض من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا.
وتسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد ليبلغ أيضاً أعلى مستوياته أيضا (9222 إصابة في 24 ساعة والعدد الإجمالي 94417 إصابة)، بعد أن سجّل تباطؤاً منذ منتصف الأسبوع الماضي.
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