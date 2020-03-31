روحاني: الإنجازات التي حققتها إيران بمكافحة كورونا ناجمة عن دعم الشعب وتعاونه

ركّز الرئيس الإيراني حسن روحاني، على أنّ "الإنجازات الّتي حقّقتها إيران اليوم على صعيد مكافحة فيروس "كورونا" الفتّاك، ناجمة عن دعم الشعب وتعاونه في هذا الخصوص".
ولفت في تصريح له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا، إلى "أنّنا نقدّم شكرنا الخاص إلى الشعب على تعاونه المميّز مع هذه اللجنة منذ الكشف عن حالات الاصابة بالفيروس داخل البلاد. هذا التعاون الشعبي تجسّد في مختلف مراحل الحدّ من تفشي هذا المرض، بما في ذلك قرار التباعد الاجتماعي وخفض الزيارات والتنقّل بين المدن والمحافظات خلال عطلة راس السنة الإيرانية".
ودعا روحاني، المواطنين الّذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، "الإلتزام بالحجر الصحي في منازلهم إذا كانت الأعراض خفيفة، أو مراجعة المراكز العلاجيّة والمستشفيات لدى المدن والمحافظات الّتي يقطنون فيها، ليتمّ إدخالهم الحجر الصحي وتلقّيهم العلاج لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا". وشدّد على "ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لاحتواء الفيروس".
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