الصحة الإيرانية: تسجيل 3111 إصابة جديدة بكورونا و141 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي في ​إيران​، كيانوش جهانبور، أنّ "بحسب الإحصائيّات القطعية، فقد سُجّلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3111 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين على صعيد البلاد إلى 44 ألفًا و606 أشخاص، والوفيات إلى 2898 حالة (أي بزيادة 141 حالة وفاة)، بينما تعافى 14 ألفًا و656 آخرون".

وأوضح في تصريح، أنّ "الوضع الصحّي لـ3703 أشخاص من إجمالي المصابين بهذا الفيروس في إيران، حرج"، لافتًا إلى أنّ "إجمالي المشاركين في مشروع الغربلة الوطني داخل البلاد لغاية اليوم تجاوز الـ65 مليون شخص"، مؤكّدًا أنّ "الإنجازات المحقَّقة في مجال احتواء فيروسي "كورونا" المستجد على صعيد البلاد، كان بسبب تعاون الشعب وسائر القطاقات والمؤسسات لهذا الغرض".