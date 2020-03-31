أعلن رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي في إيران، كيانوش جهانبور، أنّ "بحسب الإحصائيّات القطعية، فقد سُجّلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3111 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين على صعيد البلاد إلى 44 ألفًا و606 أشخاص، والوفيات إلى 2898 حالة (أي بزيادة 141 حالة وفاة)، بينما تعافى 14 ألفًا و656 آخرون".
وأوضح في تصريح، أنّ "الوضع الصحّي لـ3703 أشخاص من إجمالي المصابين بهذا الفيروس في إيران، حرج"، لافتًا إلى أنّ "إجمالي المشاركين في مشروع الغربلة الوطني داخل البلاد لغاية اليوم تجاوز الـ65 مليون شخص"، مؤكّدًا أنّ "الإنجازات المحقَّقة في مجال احتواء فيروسي "كورونا" المستجد على صعيد البلاد، كان بسبب تعاون الشعب وسائر القطاقات والمؤسسات لهذا الغرض".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: تسجيل 3111 إصابة جديدة بكورونا و141 وفاة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.