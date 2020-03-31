وريث العرش البريطاني في مواجهة كورونا

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نصر المجالي: كشفت مصادر بريطانية أن الأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي العهد والثاني على خط العرش يعتزم الانخراط في صفوف الخدمة الصحية الوطنية NHS كطيار إسعاف جوي للقيام بواجبه في مكافحة الفيروس التاجي المميت.

وقالت المصادر إن دوق كامبريدج ، البالغ من العمر 37 عاما الذي طار كمسعف طبي لمدة عامين مع الإسعاف الجوي شرق أنجليان حتى عام 2017، كشف عن رغبته تلك خلال زيارة تفقدية لمركز اتصال NHS في منطقة كرويدون، جنوب لندن.

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن كثيرا من المهمات الملكية صارت ملقاة على عاتق الأمير خريج كلية ساندهيرست الملكية العسكرية وجامعة أندو في اسكوتلندا، وخصوصا لإصابة والده لأمير تشارلز بفيروس كورونا والاعتزال الذاتي الذي تمارسه جدته الملكة إليزابيث الثانية (93 عاماً) مع زوجها الأمير فيليب (98 عاماً) في قلعة وندسور في غربي لندن منذ يوم 19 مارس الحالي.

وكان أعلن يوم الإثنين أن الأمير تشارلز، أمير ويلز ولي عهد بريطانيا غادر العزل الذاتي، وأنه يتمتع بصحة جيدة، بينما بقيت زوجته دوقة كورنوال في العزل لمدة أسبوع آخر غم عدم إصابتها بالفيروس.

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وقال المتحدث باسم قصر كلارنس هاوس وهو المقر الرسمي لولي العهد وريث العرش البريطاني، إن الأمير (71 عاماً) غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه.

وقضى الأمير تشارلز سبعة أيام من الحجر الصحي في منزله في بيركال في قلعة بالمورال الملكية في اسكتلندا بعد نتيجة إيجابية يوم الأربعاء الماضي، عن اصابته بالفيروس.



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