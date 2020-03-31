السجن حتى خمس سنوات لمن ينشر "أخبارًا كاذبة" حول كورونا في روسيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





موسكو: يدرس النواب الروس الثلاثاء مشروع قانون ينص على عقوبات مشددة تصل حتى السجن خمس سنوات لمن ينشر معلومات كاذبة متعلّقة بفيروس كورونا المستجد.

وصوت النواب في قراءتين أولى وثانية منذ صباح الثلاثاء على القانون، في حين سيجري التصويت عليه للمرة الثالثة والأخيرة خلال اليوم.

بموجب القانون، فإن أي شخص يتبين أنه مذنب بنشر معلومات "خاطئة عمداً" تسببت بموت شخص أو كان لها نتائج خطيرة، يواجه السجن خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليوني روبل (23 ألف يورو بحسب سعر الصرف الحالي).

وينص مشروع القانون ايضاً على أن أي مذنب بنشر معلومات تمس صحة الآخرين يواجه السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1,5 مليون روبل (17300 يورو).

Advertisements

تشكل هذه البنود جزءاً من حزمة تشريعات تتضمن أيضاً عقوبات مشددة بحق من يخالف الحجر المفروض للحدّ من انتشار وباء كوفيد-19. وروسيا البالغ عد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

ودخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة الاثنين بعزل شامل في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقةً في البلاد لمنع تفشي الفيروس.



مواضيع قد تهمك :