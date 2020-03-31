لقاح مضاد ضد فيروس كورونا يطوره طبيب تونسي ...وزارة الخارجية للحكومة الالمانية توضح

بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حديث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي، ردت وزارة الخارجية الألمانية عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها بموقع "تويتر"، قبل يومين بأن كل هذه المعلومات المتداولة "خاطئة".

وأكدت الوزارة أن التصريح المنسوب للمستشارة ميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها عن موضوع آخر.

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وأوضحت الخارجية أن ميركل كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.

وكانت شائعات جرى تداولها على شبكات التواصل، أشارت إلى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، المعروف أيضا باسم "كوفيد 19" عن طريق طبيب تونسي مقيم في ألمانيا يدعى "الدكتور كمون".

واعتمدت هذه الشائعات على ترجمة اتضح أنها مغلوطة لحديث ميركل في أحد المؤتمرات الصحفية بشأن الفيروس، قبل أيام.

المصدر _ العربية نات