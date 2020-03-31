حصيلة يومية "مخيفة" لوفيات كورونا في إسبانيا

بعد يوم من تسجيل تراجع ضئيل في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، عادت إسبانيا، الثلاثاء، لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصًا خلال 24 ساعة.
أودى وباء "كوفيد-19" بحياة 8189شخصًا في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضررًا بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.
كما تسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذأصيب 9222 شخصًا في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.
والأحد الماضي، سجلت إسبانيا حصيلة يومية قياسية جراء فيروس كورونا، بلغت 838 حالة وفاة.
ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء الوباء الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.
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