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وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبدالحليم خدام

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 قال مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبدالحليم خدام، نائب الرئيس السوري الأسبق، إن خدام توفى، اليوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر 88

عامًا، وفقًا لسكاي نيوز.

 كان خدام أصبح معارضًا بارزًا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في العام

2005.

وأضاف صلاح عياش، أن خدام توفى الساعة الخامسة صباحًا (الثالثة بتوقيت غرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية.

 عمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ونجله بشار الذي أصبح رئيسًا عام 2000. 

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