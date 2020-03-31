مصاب بكورونا يحاول الانتحار ويقفز من نافذة مستشفى بإسرائيل

قالت مصادر إسرائيلية إن مصابًا بفيروس كورونا المستجد قفز من الطابق الثالث في مستشفى بشمالي إسرائيل.
ذكرت مصادر محلية أن المصاب قفز مننافذة غرفته على ما يبدو في محاولة للانتحار.
ورغم قفزه من علو مرتفع إلا أن المصاب، الذي يعتقد أنهفي عقده الثالث، بقي على قيد الحياة، لكن حالته وصفت بـ"الحرجة".
نتانياهو في الحجر الصحي بعد إصابة مؤكدة في مكتبه
وسجلت إسرائيل حتى الآن أكثر من 4800 حالة إصابة بالفيروس "كوفيد-19"، و17 حالة وفاة.
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