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مصاب بكورونا يحاول الانتحار ويقفز من نافذة مستشفى بإسرائيل

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 قالت مصادر إسرائيلية إن مصابًا بفيروس المستجد قفز من الطابق الثالث في مستشفى بشمالي إسرائيل.

 

 ذكرت مصادر محلية أن المصاب قفز من

نافذة غرفته على ما يبدو في محاولة للانتحار.

 

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ورغم قفزه من علو مرتفع إلا أن المصاب، الذي يعتقد أنه

في عقده الثالث، بقي على قيد الحياة، لكن حالته وصفت بـ"الحرجة".

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 وسجلت إسرائيل حتى الآن أكثر من 4800 حالة إصابة بالفيروس "كوفيد-19"، و17 حالة وفاة.

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