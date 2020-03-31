ولى عهد دبى: الإمارة ملتزمة بالدعم الكامل لطيران الإمارات

قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات وستضخ رأسمالًا جديدًا في الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.
وقال الشيخ حمدان في منشور على تويتر إن الدعم يأتي "تأكيدًا على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها طيران الإمارات كإحدىالدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عمومًا".
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ضخ رأس المال الجديد في وقت لاحق.
يذكر أن طيران الإمارات، قالت إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب، وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بنسعيد آل مكتوم فى بيان إن طيران الإمارات تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بدولة الإمارات، أعلنت إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتًا.
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