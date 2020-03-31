إيران.. عدد وفيات كورونا يقترب من 3 آلاف

قال مسئول في قطاع الصحة الإيراني، الثلاثاء، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد اقترب من الـ3 آلاف.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2898 بتسجيل141 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عدد المصابين قفز

إلى 44606.

وأوضح "اكتُشفت 3111 حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وللأسف 3703 من إجمالي المصابين في حالة حرجة".

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر أول أمس الأحد، من أن "كوفيد-19" قد يظل موجودا لعام أو عامين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول،

في اجتماع لمجلس الوزراء: "أود أن أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، ومن الممكن أن يبقى لسنة أو سنتين".

وأضاف "لذلك ينبغي أن نعمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس".

ودعا روحاني إلى تحويل الممارسات المجتمعية مثل عدم التصافح والحفاظ على التباعد الاجتماعي إلى "أسلوب حياة".