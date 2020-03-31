7 أعوام عقوبة منتهكي الحجر الصحي في روسيا

صادق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تشريع لاحتجاز منتهكي الحجر الصحي لفترة تصل إلى سبعة أعوام.
وقال مجلس النواب في بيان إنه في حال انتهاك شخص لإجراءات الحجر الصحي ما يؤدي لتفشي الفيروس، فإنه يمكن حبس هذا الشخص لمدة عامين.
وأضاف بيان المجلس أنه في حال أدى انتهاك الحجر لوفاة أشخاص عدة، سوف تصل فترة السجن لسبعة أعوام.
كما أصدر المجلس قرارات بشأن نشر المعلومات، ففي حالة تم نشر معلومات غير صحيحة وتسببت في إيذاء صحة فرد، فإنه قد يتم سجن الشخص المسؤول عن نشر هذه المعلومات لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.
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