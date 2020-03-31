ألمانيا تتبع النمسا في إلزام المتسوقين بارتداء الكمامة

قررت مدينة جينا في شرق ألمانيا إلزام الناس ارتداء الكمامات أثناء التسوق أو استخدام المواصلات العامة، في إطار تكثيف الجهود للحد من تفشي فيروس كورونا، وأصبحت بذلك أول مدينة ألمانية تتخذ هذه الخطوة.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أغلقت ولايات في مختلف أرجاء ألمانيا المدارس والمطاعم، وحظرت التجمعات العامة في إطار إجراءات التعامل مع التفشي، لكن أعداد حالات الإصابة والوفاة ما زالت ترتفع بسرعة.

وقررت جينا التي سجلت 119 حالة إصابة بفيروس كورونا، اتباع خطى النمسا التي قالت، أمس الاثنين، إنها تلزم المتسوقين بارتداء كمامات في المتاجر.

ولكن نظراً لنقص الكمامات، قالت المدينة إنه سيكون من المقبول كذلك ربط فوط أو أوشحة تغطي الفم والأنف.

وأكد مسؤولون ألمان أن الوقت غير مناسب الآن لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي بدأ تطبيقها منذ أكثر من أسبوعين.