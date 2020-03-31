إيران تعلن عن 141 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالة في بلد يعدّ من بين الأكثر تضرراً بالعالم جراء الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن 3111 إصابة إضافية سجلت خلال 24 ساعة ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 44606 إصابات، وأشار إلى أن 3703 أشخاص ممن هم في المستشفيات حالتهم حرجة في حين شفي 14656 شخصاً.