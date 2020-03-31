ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا إلى 2766

سجلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 2766 إلى جانب 43 وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة ست وفيات جديدة اليوم. ويوجد في ماليزيا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في منطقة جنوب شرق آسيا.
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