روسيا تسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا في يوم بلغ 500

سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا ارتفاعاً قياسياً، اليوم الثلاثاء، حيث قفز الإجمالي بواقع 500 حالة إلى 2337، لتسجل البلاد بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة فيها لليوم السابع على التوالي. وتوفي 18 مريضاً بالفيروس في روسيا فيما تماثل 121 شخصاً للشفاء.

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