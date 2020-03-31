ألمانيا تسجل أكثر من 62 ألف إصابة و565 وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا حتى قبل ظهر اليوم الثلاثاء 62608 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تحليل البيانات الذي تجريه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى الحالات المسجلة في الولايات الألمانية.

وسجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا بشمال غرب البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة بواقع 14442 إصابة و130 حالة وفاة، تليها ولاية بافاريا، بجنوب شرق البلاد، بواقع 14437 إصابة و133 حالة وفاة.

وبالنسبة لمعدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة، احتلت ولاية هامبورج المرتبة الأولى بتسجيل معدل 3ر120 حالة لكل مئة ألف نسمة. ويبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 3ر75 حالة لكل مئة ألف نسمة.

Advertisements

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 565 حالة وفاة على الأقل بفيروس كورونا المستجد. كما توفى أربعة من الألمان جراء الفيروس في الخارج.

ومثلما هو الحال في دول أخرى، يتوقع الخبراء أن يكون هناك عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة في ألمانيا.