سلطنة عمان تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 192 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسب ما أفادت وكالة الانباء العمانية عبر موقعها على "تويتر" إن 34 حالة قد تماثلت للشفاء.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .