حاكمة طوكيو تناقش مع آبي إعلان الطوارئ

التقت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء شينزو آبي، حيث ناقشا إمكانية إعلان حالة الطوارئ.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن كويكي القول للصحفيين إنها ناقشت مع آبي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وما يمكن فعله وكيفية استعداد العاصمة لمواجهة هذه الأزمة.
وأضافت كويكي أنها أطلعت رئيس الوزراء على الوضع في طوكيو لكي يقرر ما إذا كان يتعين إعلان حالة الطوارئ أم لا على أساس تشريع تم إقراره حديثا.
وأوضحت كويكي أن طوكيو الآن على الحافة، وعلى الحكومة المركزية إصدار قرار بشأنها.
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