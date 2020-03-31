المغرب تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 574 حالة.

وقالت الوزارة ،في بيان صحفي اليوم حسب ما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي، إن 15 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مشيرة إلى أن عدد الوفيات يبقى عند 33 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2227 منذ رصد المرض في المغرب.

وتهيب وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.