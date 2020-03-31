ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 1872

أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 1872 حالة.

وقد أفادت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية الباكستانية، بأن إقليم البنجاب، وهو أعلى الاقاليم من حيث عدد حالات الإصابة، أعلن اليوم الثلاثاء تسجيل ست حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الاصابة في الاقليم إلى 658 حالة.

وكانت باكستان قد أعلنت إغلاق حدودها مع إيران وأفغانستان والهند خلال الأسابيع الماضية، في محاولة منها للسيطرة على تفشي فيروس "كوفيد19-".