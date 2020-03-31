إصابتان جديدتان بـ" كورونا " في فلسطين

أعلن إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في رام الله وغزة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 117.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الإصابات في قطاع غزة ارتفع مع الإصابة الجديدة إلى 10 حالات حتى الآن وجميعها مستقرة.