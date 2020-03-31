وفاة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام

توفي، اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس السوري، المنشق عبد الحليم خدام، في فرنسا عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.



وعمل خدام مع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد لنحو 30 عامًا، تولى خلالها مناصب قيادية مؤثرة في سوريا، حيث شغل منصب نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماه، كما كان لفترة طويلة مسؤولًا عن الملف اللبناني.



وتولى لمدة 37 يومًا منصب الرئيس بالوكالة، بعد وفاة حافظ الأسد.



وانشق خدام عن نظام حزب البعث السوري في ديسمبر 2005، بعد أن تدهورت علاقته برئيس الجمهورية والأمين القطري للحزب بشار الأسد، وذلك بعد انتقاده السياسة الخارجية السورية.



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