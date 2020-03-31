اعتراض صاروخين استهدفا قاعدة تضم أمريكيين غرب العراق

اعترضت منظومة ”باتريوت“ الدفاعية، الثلاثاء، صاروخين كان يستهدفان قاعدة ”عين الأسد“ التي تضم جنودا أمريكيين غرب العراق، حسب ضابط بالجيش العراقي.
وصرح الضابط، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن منظومة ”باتريوت“ الأمريكية تمكنت من صد صاروخين استهدفا قاعدة ”عين الأسد“ في ناحية ”البغدادي“ غرب مدينة الرمادي.
وذكر المصدر أن الصاروخين سقطا بعد انفجارهما على الطريق العام في قرية ”المعمورة“ شرق قاعدة ”عين الأسد“.
وأشار إلى أن ”القصف كان المراد منه قصف القوات الأمريكية في القاعدة“.
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