لمواجهة كورونا.. مجلس جهة الرباط يخصص 20 مليون درهم لاقتناء مواد وتجهيزات التعقيم

أعلن مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الثلاثاء، عن تخصيصه 20 مليون درهم، لاقتناء مواد، وتجهيزات التعقيم.

وقال مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، إنه انخراطا منه في الجهود المبذولة من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19″، ومساهمة منه في تعزيز التدابير الصحية المتخذة لحماية السكان من هذا الوباء، وبتنسيق مع والي الجهة، فقد خصص مجلس الجهة غلافا ماليا يقدر بـ20 مليون درهم، من أجل اقتناء مواد، وآليات التعقيم لدعم التدابير الصحية المتخذة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، ستقوم إدارة مجلس الجهة بتنسيق مع المصالح المختصة بالترتيبات الإدارية والمالية اللازمة لاقتناء تلك المواد والتجهيزات، وتوزيعها بتنسيق مع مصالح الولاية بكل من العمالات، والأقاليم الموجودة بتراب الجهة، وهي مدن الرباط، وسلا، والصخيرات، تمارة، والقنيطرة، والخميسات، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم.

كما وضع مجلس الجهة حافلتين رهن إشارة الأطر الصحية في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، المخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا لضمان نقلهم من وإلى مقر إقامتهم.

يشار إلى أنه وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، اتجهت عدد من المدن إلى تعقيم كل مصالحها الحيوية، والإدارات العمومية، ليشمل التعقيم بعد ذلك عددا من الأحياء، والشوارع الرئيسية في المدن.