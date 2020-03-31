أساتذة التعليم العالي يرفضون قرار “العثماني” بتأجيل الترقيات

عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها قرار الحكومة القاضي بتأجيل الترقيات، بسبب الأوضاع، التي تعرفها البلاد، مطالبة سعد الدين العثماني بالتراجع عن القرار بشكل مستعجل، ونهائي.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن “المنشور الأخير رقم 03/2020، الصادر عن رئيس الحكومة، والمؤرخ في 25 مارس الجاري، والقاضي بتأجيل ترقيات الموظفين، ومباريات التوظيف العمومي، أثار استياءً، وتذمرا كبيرين في صفوف الموظفين عامة، وأسرة التعليم بصفة خاصة”.

وأشار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ له، إلى أنه في هذا الظرف العصيب، الذي تمر منه بلادنا، يسارع رئيس الحكومة المغربية، إلى انتهاز ظرفية حالة الاستثناء الصحي للتقليص من المناصب المالية المبرمجة، في وقت تعاني قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة من شح في الموارد البشرية”.

واعتبرت النقابة نفسها أن “رئيس الحكومة يعبر بمنشوره هذا عن سوء تقدير للحظة الحرجة، التي تعيشها بلادنا، واستخفافه بما قد يخلفه هذا القرار المتهور من أثر سلبي على جو الإجماع الوطني، الذي أنتجته الظروف الحالية للبلاد، وما قد يطال مصداقية الدولة في هذه المعركة المصيرية”.

يذكر أن قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ينص على تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، وتأجيل جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك، التي سبق الإعلان عن نتائجها.

