"الصحة العالمية" تؤكد على أهمية ضمان حرية حركة المنتجات الصحية الأساسية

الثلاثاء 31 مارس 2020

أكدت منظمة الصحة العالمية،على أهمية ضمان حرية حركة المنتجات الصحية الأساسية لإنقاذ الأرواح وكبح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي،اليوم،"أن المنظمة تعمل بشكل مكثف لوصول المنتجات المنقذة للحياة، بما في ذلك اختبارات التشخيص ومعدات الوقاية والأكسجين الطبي وأجهزة التهوية".

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وأشار الى انه تحدث مع وزراء التجارة في مجموعة العشرين حول سبل معالجة النقص في معدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية..داعياً لزيادة الإنتاج منها وضمان حرية حركتها وتوزيعها العادل علي أساس الحاجة وإيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ووجه الشكر إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مساهمته البالغة ١٠ ملايين دولار أمريكي في تمويل خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية العالمية لكوفيد -19.