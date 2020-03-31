وفيات بلجيكا بفيروس كورونا تتخطى 700 والاصابات الى 12775

الثلاثاء 31 مارس 2020

ارتفع عدد الوفیات جراء الإصابة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19) في بلجیكا،الیوم الثلاثاء، إلى 705 حالات بعدما سجلت البلاد وفاة 98 شخصا.



وقالت وزارة الصحة البلجیكیة في بیان لها"إنھا سجلت إصابة 867 حالة جدیدة ب(كورونا) لیرتفع اجمالي عدد الإصابات بالفیروس إلى 12775 حالة".

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وأضافت الوزارة" أن 93 في المائة من عدد الوفیات تبلغ أعمارھم 65 عاما"..مشیرة الى عدد من أدخلوا المستشفیات نتیجة الإصابة بھذا الفیروس وصل إلى 4920 شخصا بزیادة 485 شخصا عن یوم أمس.

واشارت الى ان 168 شخصا خرجوا یوم أمس من المستشفى بعد تحسن حالتھم الصحیة فیما توفیت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما جراء اصابتھا بالفیروس.