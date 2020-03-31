شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 2898 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 مارس 2020 قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء للتلفزيون الرسمي الايراني إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2898 بتسجيل 141 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما قفز عدد المصابين إلى 44606.

وأضاف "اكتُشفت 3111 حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وللأسف 3703 من إجمالي المصابين في حالة حرجة".

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