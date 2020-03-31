تركيا.. حفل شواء ينتهي باعتقال الضيوف وصاحب المنزل

الثلاثاء 31 مارس 2020

أوقفت تركيا، الإثنين، عدداً من الأشخاص لتنظيمهم حفل شواء رغم خطر تفشي فيروس كورونا المستجدّ.



وأفادت وكالة أنباء "دوجان" التركية توقيف واستجواب 11 شخصاً يُشتبه بأنهم نظّموا أو شاركوا في هذا الحفل الذي أقيم، مساء السبت، في إسطنبول.

وأوضحت الوكالة أن 4 من الموقوفين بينهم مالك الفيلا، وأُحيلوا جميعا إلى النيابة العامة فيما أُطلق سراح آخرين.

وأكدت محافظة إسطنبول في بيان فُتح تحقيق بسبب "التصرف المخالف للتدابير المتخذة لمنع تفشي المرض المعدي".

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وبحسب المعطيات التي جمعها المحققون، فإن حوالى 80 شخصاً شاركوا في الحفل.

وأُغلقت الملاهي الليلة والحانات في إسطنبول في إطار التدابير المتخذة للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19.

والتقطت شابة كانت موجودة في الحفل مقاطع فيديو ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة استياء، وأظهرت بعض المشاهد أشخاصاً يرتدون زيّ أطباء طوارئ يرقصون على موسيقى إلكترو.

وأعرب أحد منظمي الحفل عن "شعوره بالذنب" مضيفاً: "في البداية، كنا نريد أن نشوي اللحم، فأرسلت رسائل إلى معارفي، ووصل البعض ووضعنا موسيقى وراح الناس يرقصون حتى الرابعة فجراً".

وسجّلت تركيا نحو 11 ألف إصابة بكورونا المستجدّ و168 وفاة، وفق الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة الإثنين.