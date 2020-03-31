شركة تركية ترفض إمداد مدن سودانية بالكهرباء

الثلاثاء 31 مارس 2020

قررت شركة تركية وقف إمداد سبع مدن في غرب السودان بالكهرباء، اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان المقبل، بحجة تراكم الديون على حكومة الخرطوم.



وتمثل الخطوة ثاني ابتزاز تركي من نوعه للحكومة السودانية خلال شهر مارس/آذار الجاري، حيث أوقفت البارجة التركية المملوكة للإخوان أوكتاي حسني شعبان، إمداد مدينة بورتسودان شرقي البلاد بالكهرباء بذات الحجة.

ووفقا لــ "العين الإخبارية" كشف خطاب موجه من الشركة السودانية للتوليد الحراري إلى والي جنوب دارفور، أخطرته خلاله بقرار الشركة التركية، التي تدعى "كوني" بوقف إمداد مدينة نيالا بالكهرباء، اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان المقبل.

Advertisements

وأشار الخطاب إلى أن مدينة نيالا تعتمد كلياً على الطاقة التي تنتجها الشركة التركية، وحثت الشركة الحرارية الحكومية والي جنوب دارفور على تدارك الموقف؛ خاصة أن المواطن يحتاج إلى الكهرباء مع التدابير الصحية لجائحة كورونا.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن شركة كوني التركية تتولى إمداد 6 عواصم ولايات سودانية بالكهرباء عن طريق التوليد الحراري منذ سنوات، وهي: الجنينة غرب دارفور، الفاشر شمال دارفور، الضعين شرق دارفور، زالنجي وسط دارفور، كادوقلي جنوب كردفان، بجانب مدينة النهود غربي السودان.

وذكرت المصادر أن الشركة التركية قررت وقف إمداد هذه المدن بالكهرباء وتعليق نشاطها إلى حين دفع المديونيات المتراكمة منذ عهد نظام الإخوان المعزول، مما يهدد هذه المدن بالإطفاء التام.

وكان مراقبون في وقت سابق، أن تركيا تمارس ابتزاز على الحكومة الانتقالية عبر سلاح الكهرباء ضمن خطة إخوانية لتعطيل الانتقال السياسي في السودان.