معارض تركي يشن هجوما حاداً على أردوغان

الثلاثاء 31 مارس 2020

وصف القيادي بحزب "المستقبل" التركي المعارض، يوسف ضياء أوزجان قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة وزير النقل والمواصلات جاهد تورهان بأنها "غير متزنة، واستخفاف بعقول الشعب".



وقال أوزجان في تصريحات صحفية، السبت: إن "أردوغان كان يعلم بخبر مناقصة قناة إسطنبول قبل إعلانه، وأقال وزير النقل والمواصلات بعد ردود الفعل الساخطة على إقامة هذه المناقصة في ظل تفشي فيروس كورونا بالبلاد".

وأضاف أوزجان في تويته عبر حسابه على تويتر: "يكفي هذا!! سيدي الرئيس ألم تكن على علم بقرار مناقصة قناة إسطنبول؟!!، أم أن الوزير السابق اتخذ قرار المناقصة من وراء ظهرك ودون إخبارك؟!!".

وتابع: أرجوك يا سيدي الرئيس لا تضحك على الشعب التركي أكثر من ذلك، ولا تسفه من ذكائه لهذا الحد.. فهذا الشعب يكفيه ما يمر به من أزمة فيروس كورونا".

Advertisements

ورغم الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، أقيمت مناقصة لقناة إسطنبول قبل أيام، مما أدى لردود فعل غاضبة من إقامة مناقصة في ظل تلك الظروف، وعلى إثرها أقال أردوغان وزير النقل والمواصلات جاهد تورهان.

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 92 بعد تسجيل 17 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 8569، بعد تسجيل 2069 حالة جديدة.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 10 مارس/آذار الجاري.

وفي وقت سابق، اعترف وزير الصحة بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وأن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر، بحسب تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.