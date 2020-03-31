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آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 مارس 2020

فيما يلي آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء، 31/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

 

صنعاء

 

الدولار

 

601شراء

 

 603 بيع

 

 

 

السعودي

 

158.55 شراء

 

 158.7 بيع

 

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عدن

 

الدولار

 

663 شراء

 

 666 بيع

 

 

 

السعودي

 

174.6 شراء

 

بيع 174.9

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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