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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 مارس 2020
فيما يلي آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء، 31/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:
صنعاء
الدولار
601شراء
603 بيع
السعودي
158.55 شراء
158.7 بيع
عدن
الدولار
663 شراء
666 بيع
السعودي
174.6 شراء
بيع 174.9
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