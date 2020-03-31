شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «خدام» نائب الرئيس السوري المنشق في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر سوري مقرب من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري المنشق إن خدام توفي اليوم الثلاثاء في فرنسا عن عمر 88 عاما. وكان خدام أصبح معارضا بارزا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في العام 2005. وأضاف صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة بتوقيت جرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية.

وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000.