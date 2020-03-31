شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 849 حالة وفاة في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء إن إسبانيا سجلت 849 حالة وفاة الليلة الماضية وهو أعلى عدد للوفيات يُسجل في 24 ساعة منذ ظهور الوباء.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 اليوم الثلاثاء من 7340 أمس في حين ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 94417 من 85195 حالة أمس.