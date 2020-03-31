شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل الحالة السابعة للإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل الحالة رقم 7 للاصابة بفيروس كورونا فى السودان حيث أثبت الفحص المعملي هذه الاصابة بفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم ان المصاب السابع رجل اجنبي في الستينيات من العمر وكان قد وصل الي السودان قادما من الامارات العربية المتحدة في يوم 14 مارس 2020م.
وذكرت الوزارة انه تتم حاليا الرعاية الصحية للمريض في احدي عنابر العزل بولاية الخرطوم كما بدأت متابعة المخالطين، وسوف تفيد وزارة الصحة الاتحادية باي مستجدات.
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