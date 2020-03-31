شكرا لقرائتكم خبر عن Be A Batman .. الصين تبتكر قميص واقي من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ابتكر المهندس المعماري الصيني، صن دايونغ، رداء وقائيا من فيروس كورونا المستجد أسماه "Be A Batman" أي "كن مثل باتمان"، وهو جهاز وقائي يفصلك عن العالم الخارجي لضمان السلامة الصحية.

وقال دايونغ لموقع "CNN" الإخباري: أن "هذا الجهاز يمكن أن يوفر مساحة خارجية آمنة بشكل مؤقت للأشخاص، في هذا الوقت الحرج، كما يمكن أن يساعد على احتواء انتشار الفيروس".

وأوضح المهندس أن سطح التصميم يحتوي على مولدات الأشعة فوق البنفسجية الساخنة، التي يمكن أن تقتل الفيروس بدلاً من نشره.

وأشار المهندس الصيني إلى أن التصميم يستهدف الأشخاص الذين يضطرون للخروج إلى العمل في الهواء الطلق، مثل شرطة المرور والحراس. كما يمكن أن يرتديه الأشخاص عند حاجتهم للخروج من المنزل، ما يقلل من مخاطر إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.