بسبب "مشادة على فيسبوك".. مصرع عامل وإصابة آخر في اشتباكات بين عائلتين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر، في اشتباكات مسلحة، بين عائلتين بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي، بشمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع أدهم.ع.ع، 21 عامًا، وإصابة فهد.ي.ع، 23 عامًا، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية حمرة دوم.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة اللواء محمد ضبش، أن تراشق بالألفاظ ومشادة حدثت على صفحات الفيس بوك بين المجني عليهما وآخرين، تسبب في نشوب مشاجرة بينهم، وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.​