محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي : عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة لشخص مجهول الهوية، بها ٥ طلقات نارية من سلاح آلي، بجوار كمين الشعانية بمركز نجع حمادي بشمال قنا. تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة لشاب في عمر الثلاثين مجهولة الهوية ويظهر عليها آثار تعذيب و ٥ طلقات نارية. أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد ضبش لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناه والسلاح المستخدم.​

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كانت هذه تفاصيل خبر بها آثار تعذيب وطلقات نارية.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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