مسؤول عراقي: تمديد حظر التجوال في العراق يعتمد على الموقف الوبائي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

صرح وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق حازم الجميلي بأن قرار تمديد حظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي في المناطق وليس على أعداد الاصابات.

وقال الجميلي لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الثلاثاء إن وزارة الصحة والبيئة تنفذ برنامـجا استراتيجـيـا وضـعـتـه خـلـيـة الأزمــة يتمثل بالبحث عن بؤر الإصابات في المناطق خـلال الأيـام العشرة المقبلة وإذا انخفض عـدد الإصـابـات فـي المناطق سيكون الحظر إمـا مناطقيا أو جزئيا، وسيتم اتخاذ الـقـرار بعد المـراقـبـة وعملية البحث عـن البؤر في المناطق حتى موعد انتهاء الحظر في 11 أبريل المقبل".

وذكر أن "نجاح الوزارة في تطويق أزمـة كورونا خلال المرحلة المقبلة يعتمد على تعاون المواطنين في تطبيق الإجـراءات الوقائية والبقاء في المنازل حتى زوال الـوبـاء".

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وأكد الجميلي أن الجهات الطبية "تخوض حربا حقيقية في مواجهة عدو خفي ويمكن الوقاية منه بمنع الاختلاط والتجمعات الـكـبـرى والـحـفـاظ عـلـى الـنـظـافـة الشخصية والأهم من هذا تطبيق المعايير الصحية لمواجهة هذا الفيروس الذي لم يتم التوصل الى لقاح له حتى الآن".

واستبعد المسؤول العراقي مـا يـشـاع بـشـأن انحسار انتشار الفيروس عند ارتفاع درجات الحرارة "وأن هذا الـفـيـروس مـتـجـدد ويحتمل أن يطور أدواته لمواجهة الظروف المناخية".

وكانت مختبرات وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت الليلة الماضية أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا بلغت 630إصابة بينها 46حالة وفاة في جميع مدن العراق بما فيها إقليم كردستان العراق .