إندونيسيا تحظر دخول الأجانب لأراضيها لمنع كورونا

قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت منع دخول الأجانب إلى البلاد أو مرورهم عبرها من أجل منع انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزيرة ريتنو مارسودي، إنه سيتم استثناء الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة وبعض الزيارات الدبلوماسية من الحظر، وأضافت أن الحكومة تستهدف إصدار قواعد الحظر اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة ستعزز أيضاً عمليات فحص الإندونيسيين العائدين من الخارج.
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