العراق: تطويق كورونا مرهون بتطبيق الإجراءات الوقائية

صرح وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق حازم الجميلي بأن قرار تمديد حظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي في المناطق وليس على أعداد الاصابات.

وقال الجميلي إن "نجاح الوزارة في تطويق أزمـة كورونا خلال المرحلة المقبلة يعتمد على تعاون المواطنين في تطبيق الإجـراءات الوقائية والبقاء في المنازل حتى زوال الـوبـاء".

وأضاف الجميلي لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الثلاثاء إن وزارة الصحة والبيئة تنفذ برنامجاً استراتيجيـا وضـتـه خلـيـة الأزمـة يتمثل بالبحث عن بؤر الإصابات في المناطق خلال الأيام العشرة المقبلة وإذا انخفض عـدد الإصـابـات فـي المناطق سيكون الحظر إمـا مناطقيا أو جزئيا، وسيتم اتخاذ الـقـرار بعد المـراقـبـة وعملية البحث عـن البؤر في المناطق حتى موعد انتهاء الحظر في 11 أبريل المقبل".

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وأكد الجميلي أن الجهات الطبية "تخوض حرباً حقيقية في مواجهة عدو خفي ويمكن الوقاية منه بمنع الاختلاط والتجمعات الـكبرى والـحفـاظ عـلـى الـنظـافـة الشخصية والأهم من هذا تطبيق المعايير الصحية لمواجهة هذا الفيروس الذي لم يتم التوصل الى لقاح له حتى الآن".

واستبعد المسؤول العراقي ما يشاع بـشـأن انحسار انتشار الفيروس عند ارتفاع درجات الحرارة "وأن هذا الفـيروس مـتجدد ويحتمل أن يطور أدواته لمواجهة الظروف المناخية".

وكانت مختبرات وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت الليلة الماضية أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا بلغت 630 إصابة بينها 46حالة وفاة في جميع مدن العراق بما فيها إقليم كردستان العراق.